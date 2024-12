Si è svolta in Prefettura, presieduta dal Prefetto Salvatore Caccamo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica finalizzata all’esame delle misure di ordine e sicurezza pubblica che saranno approntate in vista dell’imminente festività di Capodanno sia nella città di Agrigento, in cui è in programma il concerto nella centrale Piazza Marconi e in alcuni Comuni, quali Licata, Sciacca e Canicattì, in cui sono previste manifestazioni di piazza che richiameranno un certo numero di persone.

L’incontro, a cui hanno preso parte i rappresentanti provinciali delle Forze di Polizia, del Comune e del Libero Consorzio di Agrigento, ha costituito, altresì, l’occasione per fare il punto sull’attuazione delle misure di prevenzione e controllo del territorio già disposte in una recente riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, a seguito dei tragici fatti di Magdeburgo.

In tale contesto, si è convenuto di rafforzare le attività di controllo durante le festività con servizi che vedranno impegnato il personale delle Forze dell’Ordine nella gestione delle manifestazioni di fine anno in tutta la provincia ed è stata disposta l’interdizione delle vie cittadine maggiormente frequentate per la presenza di attività commerciali o locali di intrattenimento; in particolare la Via Atenea, luogo di ritrovo degli agrigentini, in particolar modo durante i giorni delle Festività natalizie, è stata resa inaccessibile al transito veicolare ad eccezione dei residenti.

Servizi interforze verranno attuati nella Valle dei Templi e nell’intera area archeologica a tutela dei visitatori italiani e stranieri che arrivano in visita ad Agrigento dei principali siti di interesse monumentale e paesaggistico, anche con il coinvolgimento dei militari del contingente “Strade Sicure”.

Con riferimento al concerto di Capodanno, in attesa delle valutazioni tecniche della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, mentre l’Amministrazione comunale di Agrigento, che ha già predisposto l’ordinanza di modifica del transito veicolare, è al lavoro per la redazione delle ordinanze di divieto di somministrazione di bevande alcoliche, di divieto di somministrazione di bevande in vetro o altro materiale potenzialmente atto ad offendere, di divieto di vendita o utilizzo di materiale esplodente.