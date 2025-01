“Registriamo l’ennesimo attacco vandalico nei confronti di beni di proprietà comunale. Per tale motivo torno a chiedere in maniera accorata la collaborazione dei cittadini affinché i responsabili possano essere assicurati in maniera rapida alla giustizia in modo da mettere la parola fine a questa indecenza. Non è possibile che una comunità come quella di Canicattì, debba essere ostaggio di quattro balordi” Sono queste le parole del sindaco Vincenzo Corbo dopo che ignoti la scorsa notte sono entrati all’interno dei locali di via Allende danneggiandoli. Locali che nei prossimi giorni dovevano essere assegnati alle scuole Verga e Rapisardi per sopperire alle carenze di aule che soffrono i due istituti. “Come avvenuto qualche giorno fa per gli atti vandalici nella zona artigianale dove sono stati danneggiati due bagni a servizio del mercato settimanale anche in questo caso per i danneggiamenti dello stabile di via Allende – aggiunge il sindaco- provvederemo nelle prossime ore a formalizzare una denuncia ai carabinieri che già oggi pomeriggio hanno effettuato un sopralluogo in via Allende. L’auspicio mio e di tutti i canicattinesi onesti- conclude Corbo- è quello che le forze dell’ordine possano nel più breve tempo possibile identificare questi imbecilli restituendo serenità alla nostra comunità”