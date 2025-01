L’assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale

ha approvato il progetto di importo 350.000 euro sull’ “Adeguamento e adattamento degli spazi esterni comuni, al fine di incrementare

la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e ridurre il

fenomeno dell’abbandono scolastico nello spazio antistante la scuola di via Rombò””. Il progetto riguarda l’adattamento e l’adeguamento degli spazi comuni esterni, attraverso la sua ridefinizione rendendolo più accogliente e gradevole, riqualificando in generale l’area esterna, eliminando le criticità individuate.

Per un refuso, intanto, è stata erroneamente pubblicata la notizia sul Parco giochi vandalizzato. Ce ne scusiamo col Sindaco e i lettori.

GIOVANNI BLANDA