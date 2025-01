Area della Polizia municipale. Deciso, con provvedimento firmato dal responsabile di settore, l’ impegno di spesa per affidamento, mediante trattativa diretta sul Mepa (Mercato economica pubblica amministrazione), per l’ aggiornamento del Piano di protezione civile del Comune, per euro 15 mila euro, alla ditta Di. Val di Olindoia (Aquila).

Il regolamento di Protezione civile era stato approvato dal consiglio comunale nel 1998, dove si disponeva la redazione del Piano di protezione civile in base alle caratteristiche esigenze del territorio, delle strutture presenti e alle analisi dei rischi ad esso connessi.

Nel 1999 veniva istituito l’ufficio di Protezione civile e individuati i soggetti facenti parte dell’ufficio.

Con decreto sindacale, nel 2002, era stato approvato il Piano comunale di protezione civile, ma lo stesso non era stato aggiornato. Nel 2008, erano state introdotte novità legislativa, che individuava le funzioni del Comune e del sindaco quale autorità comunale di Protezione civile e stabiliva che, al verificarsi di un’emergenza, egli assumeva la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza della popolazione. Adesso, l’ente è tenuto a dotarsi di un Piano aggiornato di protezione civile.

