Colpo grosso a Sciacca. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione in un appartamento nel centro cittadino e portare via preziosi per un valore di oltre 10 mila euro. L’abitazione è di proprietà di un cinquantottenne del posto.

A fare la scoperta è stato proprio l’uomo una volta rientrato in casa. Tra gli oggetti rubati dai ladri anche Ipad, computer e una collezione di vecchie lire. Il colpo è stato messo a segno nella serata di domenica. Al proprietario non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori.