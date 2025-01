I Carabinieri di Francofonte (Siracusa) e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, impegnati in controlli straordinari del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione, un giovane di 26 anni con precedenti per droga. Nel corso di una perquisizione nel centro di Francofonte è stato trovato in possesso di una pistola carica, calibro 9×21, e 15 proiettili. Dai successivi accertamenti, l’arma, che l’uomo nella tasca del giubbotto, è risultata rubata nel 2015 in provincia di Udine. L’arrestato è stato convalidato e l’uomo rinchiuso nella Casa Circondariale di Caltagirone.