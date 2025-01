Provvedimento sui rifiuti del Comune, emanato dall’area Ambiente e Polizia municipale. Disposto l’impegno di spesa per l’affidamento, mediante trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa), del servizio sul conferimento, trattamento, recupero e smaltimento della categoria merceologica di rifiuti urbani, derivanti dalla raccolta differenziata, in particolare dallo spazzamento meccanizzato delle strade classificate “”Residui della pulizia stradale “”. L’affidamento del servizio alla società “Marcopolo””, che ha l’impianto in contrada “Cazzola””, a Canicattì, per la somma di euro 22 mila. L’atto amministrativo viene tramesso al Sindaco, Vito Terrana, al segretario comunale, all’ufficio contratti ed ai servizi interessati e Finanziario.

Giovanni Blanda