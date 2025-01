A causa della forte pioggia a Porto Empedocle nel quartiere Altipiano Lanterna, si è staccato un balcone dal nono piano di un palazzo che si trova tra le vie Taranto e Trento. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e non si registra dunque nessun ferito e niente danni a cose.

Le famiglie del nono e dell’ottavo piano sono stati sgomberati e la zona è stata transennata.

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, la protezione civile comunale e la polizia; adesso sono in corso delle verifiche per accertare se ci siano altri pericoli.