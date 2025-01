Un’anziana di 87 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato questa sera in via Alcide De Gasperi, in pieno centro abitato a Sciacca.

L’anziana donna, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando la strada quando è stata presa in pieno dall’auto, una Fiat Panda, guidata da una donna di 50 anni sempre di Sciacca.

I soccorsi sono stati tempestivi, ma la vittima è morta sul colpo. Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco; sulla ricostruzione dell’episodio indagano i Carabinieri della locale compagnia.