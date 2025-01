Un uomo che si è tagliato radendosi, ha ricevuto un risarcimento di 6.000 euro dalla società produttrice di rasoi. L’inglese Nick Silverthorn, 48 anni, ha acquistato un rasoio Wilkinson dal suo locale negozio Sainsbury’s a Richmond. Ma quando è tornato a casa e l’ha usato per la prima volta, ha detto che si è tagliato entrambe le guance. “I miei tagli hanno sanguinato per più di venti minuti”, ha detto il 48enne.” Secondo quanto è emerso dalla richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della multinazionale, produttrice dei rasoi incriminati, una delle lamette era staccata dal rasoio difettoso. Dunque, ha deciso di fare causa al produttore del rasoio, la Wilkinson Sword, con cui i suoi legali hanno raggiunto un accordo stragiudiziale. “Quando ho visto la lama penzolare, ho pensato che avrebbe potuto causare molti danni. Mi aveva tagliato in profondità la pelle. Mi rado da trent’anni e non mi sono mai procurato tagli come questo” ha inoltre raccontato ai media che lo hanno intervistato. Nick ha reagito rapidamente e ha chiesto ai parenti di fotografare i tagli sul suo viso. Ha conservato come prova anche il rasoio, la scatola e la ricevuta. Ci sono volute settimane prima che le ferite di Nick guarissero correttamente, lasciandogli cicatrici sulla guancia. L’incidente ha causato anche incubi per mesi. “Ho avuto brutte esperienze con interventi chirurgici e sangue in passato e questo mi ha riportato indietro. Nei miei sogni continuavo a vedere sangue sulla mia faccia.” Invece di buttare via il rasoio difettoso, Nick ha contattato uno studio legale di Manchester, nel Regno Unito, specializzato in richieste di risarcimento per lesioni personali. Hanno contattato il supermercato dove Nick aveva precedentemente acquistato il rasoio, che a sua volta li ha indirizzati al produttore del rasoio, la multinazionale Wilkinson Sword. I vertici del marchio hanno sottoposto il rasoio ad un test e un mese dopo si sono offerti di liquidare la sua richiesta che ammontava a 6.250 dollari (6.054 euro), senza riconoscimento della responsabilità. L’esperto di responsabilità da prodotto non conforme, Jack Klein di Express Solicitors, che ha risolto il caso per conto di Nick entro dieci mesi, ha dichiarato: “Non sono molte le persone che si tagliano mentre si fanno la barba penserebbero di fare causa a uno dei maggiori produttori mondiali di prodotti per la rasatura”. Nick ha detto che si è comportato in questo modo per proteggere gli altri utenti. “Era una questione di principio affrontare i grandi, l’ho fatto e ho vinto”. Un portavoce della catena dei supermercati Sainsbury’s, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha affermato: “La sicurezza è la nostra massima priorità. Possiamo rassicurare i nostri clienti che non abbiamo ricevuto altri reclami di questa natura su questo prodotto. In questo caso, la rappresentanza legale del signor Silverthorn ha lavorato direttamente con il produttore per indagare sulla sua esperienza e risolvere il reclamo”.