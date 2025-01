Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento effettuerà nuovi interventi sulla viabilità interna. E’ stato firmato infatti il contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade ex consortili (SPC) ed ex regionali (SPR). Il contratto è stato sottoscritto dal Segretario Generale dr. Pietro Amorosia, dal direttore del Settore Infrastrutture Stradali ing. Michelangelo Di Carlo e dal legale rappresentante dell’impresa GRESY APPALTI SRL di Maletto (CT), aggiudicataria dell’appalto (ribasso del 31,8405% per un importo contrattuale complessivo di 800.000,00 euro, compresi 24.000,00 euro per oneri di sicurezza).

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 365 giorni lavorativi dal verbale di consegna dei lavori su indicazioni e coordinamento dello staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali che ha elaborato il progetto, finanziato con fondi regionali previsti dall’art. 1, comma 883 della Legge 145/2018, destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulle strade di loro competenza.

La rete provinciale delle strade ex consortili ed ex regionali (un tempo di competenza della Regione Siciliana) è abbastanza estesa, seppur meno conosciuta dal grande pubblico, e di notevole importanza per i collegamenti ordinari e per le numerose attività imprenditoriali e agrozootecniche dislocate sul territorio. Grazie all’impegno dello staff del Settore Infrastrutture Stradali è stato possibile progettare interventi per migliorarne le condizioni generali dopo anni di notevoli difficoltà per mancati o insufficienti trasferimenti di risorse finanziarie da parte di Stato e Regione.