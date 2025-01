L’amministrazione comunale di Agrigento, sotto la guida del sindaco Miccichè dal 2021 al 2024, ha registrato risultati significativi nella gestione delle entrate derivanti dalla riscossione dei condoni edilizi e dai permessi di costruire. Nell’anno 2024 sono stati incassati 886.261,55 mila euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 1.062.375,38 mila euro per i permessi di costruire. Questi numeri confermano il trend positivo degli ultimi anni, con un totale complessivo che ha superato i 3,8 milioni di euro per i condoni e i 4,5 milioni per i permessi di costruire in quatto anni. L’assessore all’edilizia Pubblica e Privata Gerlando Principato, evidenzia come tali risultati siano frutto di un lavoro sistematico e del rinnovato entusiasmo tra i tecnici e il personale amministrativo del Comune, rafforzato anche dall’apporto dei tecnici esterni che hanno aderito al progetto sanatoria.

Queste risorse sono state impegnate per la manutenzione delle strade e marciapiedi, il verde pubblico, le manutenzioni dei beni e degli immobili comunali, la manutenzione nelle scuole, la manutenzione acque bianche e lavori straordinari di pubblica illuminazione. L’assessore Gerlando Principato ha sottolineato l’importanza della regolarizzazione delle pratiche di condono, non solo per il contributo economico, ma anche per garantire il rispetto delle norme urbanistiche. Ha inoltre ricordato che in caso di mancato completamento delle pratiche, l’ufficio Condono edilizio, sarà costretto a rigettarle e a passare all’ufficio abusivismo per avviare le procedure di demolizione, già in corso con regolarità e spesso portate avanti dai cittadini stessi.

L’invito è a cogliere la possibilità di rateizzare i costi per regolarizzare le unità abitative, evitando conseguenze più onerose. Questo percorso dimostra come un lavoro ben organizzato possa portare benefici concreti al bilancio comunale e al territorio, restituendo fiducia e partecipazione ai cittadini.