Otto feriti, solo uno in codice rosso, ma nessuno in pericolo di vita e non risultano dispersi. E’ quanto conferma Salvatore Montemagno, primo dirigente della Polizia di Stato, intervenuto nella zona in cui è avvenuta l’esplosione per una fuga di gas dalla rete cittadina in via Galermo, nel quartiere di san Giovanni Galermo, a Catania, dove è crollata una palazzina di tre piani dello Iacp.

“Attualmente ci sono otto persone ferite, una di queste in codice rosso. Non ci dovrebbero essere dispersi, ma si sta ancora lavorando per spegnere l’incendio e l’unita cinofila dei Vigili del Fuoco farà delle ricerche per verificare se c’è qualcuno rimasto sotto le macerie”. Le persone coinvolte sono “anziane, ma anche persone giovani”. Così Salvatore Montemagno, primo dirigente della Polizia di Stato, sull’esplosione di via Galermo a Catania.

E’ stata disposta in via precauzionale l’evacuazione delle palazzine che si trovano vicine all’esplosione causata da una fuga di gas nella zona del rione di San Giovanni Galermo a Catania. L’evacuazione coinvolge circa 150 persone. Lo riferiscono Prefettura e vigili del fuoco. In azione anche la Protezione civile. Tra le location che potrebbero ospitare le persone evacuate, il Palasport di piazza Spedini.