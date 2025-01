Sabrina Palermo, originaria di Canicattì,, con la passione del canto, è stata

protagonista di una serata memorabile ad

“Avanti un altro!”, il noto programma te-

levisivo in onda su Canale 5, condotto da

Paolo Bonolis con la partecipazione di

Luca Laurenti.

Nel corso della puntata, Sabrina ha dimo-

strato prontezza e abilità, accumulando un

bottino di € 70.000 nel gioco iniziale, a cui

si aggiungono i € 100.000 del montepremi

finale. La concorrente, oltre a distinguersi

nel gioco, ha incantato il pubblico con il

suo talento nel canto, esibendosi come so-

prano e regalando un momento emozionante e coinvolgente.

Nonostante la sua brillante performance e l’ottimo percorso, per Sabrina

l’ultima risposta nel gioco delle 21 domande si è rivelata fatale, impeden-

dole di portare a casa la somma complessiva di € 47.000.

Ma le avventure televisive di Sabrina Palermo non si fermano qui. Prima di

partecipare ad “Avanti un altro!”, Sabrina aveva già calcato il palcoscenico

di un altro popolare quiz show: “Il pranzo è servito”, trasmesso su Rai1 e

condotto da Flavio Insinna.

In quell’occasione, Sabrina si era distinta per la sua abilità e simpatia, riu-

scendo a diventare campionessa del gioco. La sua partecipazione al pro-

gramma aveva già dimostrato la sua prontezza e il suo spirito competitivo,

qualità che ha portato anche nella sua avventura su Canale 5.

Queste esperienze testimoniano non solo il suo talento e la sua determina-

zione, ma anche la sua capacità di conquistare pubblico e conduttori con il

suo carisma e al suo talento, rappresentando con orgoglio la sua Canicattì e

regalando ai telespettatori una serata di grande intrattenimento.