Il 24 gennaio il KC Parnaso ha ricordato la Giornata Mondiale dell’Educazione incontrando gli alunni delle classi di scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Mario Rapisardi”.

Accolti dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Caterina Amato e dalla Docente Francesca Spataro, il Presidente del club Santino Scaglione e il Lgt Governatore della Div. 6 Sicilia, Rosalba Fiduccia, hanno relazionato sull’importanza della Giornata, istituita nel 2018 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, con l’intento di valorizzare l’educazione, intesa come istruzione e formazione delle giovani generazioni, per renderle in grado di affrontare le sfide globali, quali pace, cambiamenti climatici, povertà; un’istruzione che possa offrire alle persone strumenti per migliorare le proprie vite e contribuire al progresso collettivo.

Dopo una presentazione del Kiwanis, della sua organizzazione a livello mondiale e nazionale, della sua mission a favore dei bambini e delle classi più deboli attraverso vari service, il Lgt. Rosalba Fiduccia ha parlato dei club giovanili e di come il Kiwanis opera attraverso tutte le fasce di età da ben 110 anni in tutto il mondo, affiancando grandi organismi internazionali quali Unicef, UNHCR, Amref ed altri.

Il Presidente Santino Scaglione ha relazionato sui diritti dei bambini soffermandosi su quello all’istruzione, purtroppo ancora oggi preclusa a tanti per svariati motivi, quali la povertà, le guerre, la mancanza di scuole e insegnanti in tanti paesi del mondo. Ha sottolineato altresì che, secondo i dati dell’Unesco, 250 milioni di bambini e giovani non frequentano la scuola, proprio perché vivono in contesti di povertà, conflitti o discriminazioni di genere.

Ha ripreso la parola il Lgt. Rosalba Fiduccia parlando del tema della Giornata dell’Educazione 2025: promuovere un equilibrio tra innovazione tecnologica e valori umani. (“AI and education: Preserving human agency in a world of automation”)

Ha parlato dell’Intelligenza artificiale, una tecnologia che permette ai computer di fare cose che normalmente richiederebbero l’intelligenza umana e che rende la nostra vita più facile con le sue applicazioni nella medicina, nell’elaborazione di testi, video, brani musicali e tanto altro. L’intelligenza artificiale insomma sta rivoluzionando il modo in cui apprendiamo, lavoriamo e interagiamo, ma è essenziale che al centro di queste trasformazioni ci sia sempre l’uomo.

L’incontro, al quale erano presenti alcuni soci del club e precisamente Ignazio Ingrassia, segretario del club e della Divisione, Gioachino Giardina, presidente eletto e Susy Fazio, si è concluso con la donazione agli alunni di libri su Canicattì.