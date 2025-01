Tentato furto in una stazione di carburanti a Menfi. Una banda di ladri è entrata in azione nella struttura in via del Serpente. I balordi hanno cercato di portare via la cassaforte ma, dopo alcuni tentativi, hanno alzato bandiera bianca. Niente soldi, dunque, ma danni negli uffici dell’impianto. Al via le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire quanto accaduto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza del distributore.