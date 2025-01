Il florovivaismo italiano mantiene valori produzioni record: 3,145 miliardi: +0,1% nel 2023 sul 2022 (Istat). Sicilia, terza potenza regionale, con 302 milioni vale quasi il 10% delle produzioni nazionali. A un mese dall’edizione 2025 di Myplant (19-21 febbraio, FieraMilano), la più importante fiera internazionale del florovivaismo professionale, tutti i padiglioni sono gremiti. Attesa per la trentina di aziende siciliane in fiera.

Toscana, Liguria, Sicilia, Lombardia, Lazio, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte guidano nell’ordine la top-ten delle regioni italiane che registrano il più alto valore alla produzione del settore florovivaistico nazionale.

Una produzione che, nonostante un meteo sfavorevole e gli alti costi energetici sostenuti, nel 2023 ha mantenuto i livelli record dell’anno precedente: 3 miliardi e 145 milioni di euro il valore alla produzione, e un export ai vertici internazionali: è ‘Made in Italy’ il 5,2% di piante e fiori esportati nel mondo.

Il valore alla produzione del comparto italiano ha raggiunto i 3,145 miliardi di euro (il 4,7% delle produzioni agricole italiane: era il 4,5% nel 2022), “il dato più alto delle ultime annate prese in esame”, segnala Myplant & Garden, il Salone internazionale del Verde (Fiera Milano-Rho, 19-21 febbraio 2025), la più importante manifestazione professionale delle filiere del verde vegetale, progettato e costruito (florovivaismo, garden, paesaggio, verde sportivo).

Il comparto florovivaistico italiano ha registrato una crescita in termini di fatturato confermandosi come risorsa importante per l’economia, nonostante il calo della produzione dei volumi rispetto al 2022 (-3,9%) causato principalmente, secondo l’Istat, dai balzi climatici.

Sicilia sul podio per produzioni sia vivaistiche sia floricole

In questa cornice, la Sicilia consolida la propria posizione tra le regioni italiane più floride del settore come terzo produttore nazionale in termini economici complessivi; la produzione regionale, che supera i 302 milioni (+0,3% sul 2022), vale quasi il 10% di quella nazionale, così suddivisa:

2° posto per il mercato di fiori e piante in vaso (con 209,8 milioni di euro, ossia il 14% della produzione nazionale) dietro solo alla Liguria;

3^ posizione nel mercato vivaistico (quasi 93 milioni di euro, pari a circa il 5,5% della produzione nazionale), alle spalle solo di Toscana e Lombardia.