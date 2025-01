Il cadavere di una settantenne di Sciacca è stato rinvenuto questa mattina nella spiaggia di Lumia. L’auto della donna era parcheggiata nella strada adiacente. La vittima è stata trovata riversa sulla sabbia e senza vestiti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia e il personale medico.

La salma è stata trasferita al cimitero in attesa delle determinazioni della procura della Repubblica. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente ma non è da escludere un gesto volontario.