Il Comune di Naro presente al convegno su rilancio del territorio.

Il Sindaco Milco Dalacchi: “”ho avuto il piacere di partecipare, insieme all’Assessore all’Agricoltura Lillo Licata, a un importante convegno organizzato dal Consorzio Territoriale per il rilancio del territorio, che si è tenuto presso la Sala Convegni della Banca San Francesco a Canicattì. Un momento di confronto costruttivo su strategie e opportunità per lo sviluppo del nostro territorio, con particolare attenzione al settore agricolo e alle sue potenzialità.

Lavoriamo insieme per valorizzare le nostre risorse e creare nuove prospettive per Naro e l’intero comprensorio””.

GIOVANNI BLANDA