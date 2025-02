Il Codacons interviene per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla montagna, soprattutto durante il periodo invernale, quando molti scelgono di dedicarsi a escursioni, sci o attività all’aperto. L’associazione, rappresentata dal Segretario Nazionale Francesco Tanasi, mette in guardia contro comportamenti imprudenti che possono trasformare una giornata di svago in un dramma.

“La montagna è meravigliosa ma anche insidiosa – spiega Tanasi. Ogni anno, incidenti spesso evitabili portano a feriti o, nei casi peggiori, a vite spezzate. È necessario che tutti comprendano l’importanza di rispettare la natura e adottare le giuste precauzioni.”

Il decalogo della sicurezza in montagna

Informati sulle condizioni meteo: non partire senza aver consultato le previsioni del tempo. Il meteo può cambiare rapidamente in montagna.

Prepara l’attrezzatura adeguata: vestiti a strati, usa calzature idonee e porta con te zaino, acqua, torcia e kit di pronto soccorso.

Non sottovalutare i percorsi: valuta il livello di difficoltà e scegli itinerari compatibili con le tue capacità fisiche.

Comunica i tuoi spostamenti: informa qualcuno del tuo itinerario e dell’orario previsto di rientro.

Rispetta la segnaletica: segui i percorsi tracciati ed evita di avventurarti fuori sentiero.

Porta con te un telefono carico: può essere essenziale per chiedere aiuto in caso di emergenza.

Non camminare da solo: se possibile, vai sempre in compagnia. In caso di incidente, avere un compagno può fare la differenza.

Rispetta la natura e gli animali: non disturbare la fauna e non lasciare rifiuti.

Fai attenzione ai rischi di valanghe: se ti trovi in zone a rischio, informati e munisciti di attrezzatura idonea.

Consulta guide esperte: in caso di dubbi, affidati a professionisti del settore.

Il Codacons, infine, invita i cittadini a tenere sempre alta la guardia e non sottovalutare i pericoli della montagna e a segnalare situazioni pericolose o altre problematiche che potrebbero arrecare danni a persone o cose.

Per ogni segnalazione, è possibile contattare il Codacons all’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com o tramite il numero WhatsApp 3715201706.