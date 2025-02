La città di Caltabellotta ospiterà il 15 e 16 febbraio 2024 una due giorni dedicata alla valorizzazione dell’olivicoltura e della pregiata varietà Biancolilla. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “Triokala” e dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Il convegno è in programma sabato 15 febbraio alle ore 10 presso la Biblioteca Comunale di Caltabellotta. Previsti gli interventi di Biagio Marciante, Sindaco di Caltabellotta; Giuseppe Zito, Assessore comunale alle Attività Produttive; Santi Russo, Presidente Associazione Triokala; Antonino Ioppolo, Ricercatore di Olivicoltura; Roberto Sala, Tecnico potatore certificato; Pietro Catania, Ordinario di Meccanica Agraria presso Unipa; Giosuè Catania, coordinatore regionale Associazione Città dell’Olio.

Si discuterà sulla ulteriore valorizzazione della pregiata varietà di oliva Biancolilla che rappresenta da sempre un’eccellenza siciliana. Gli interventi saranno finalizzati ad approfondire le opportunità per conoscere meglio le pratiche di olivicoltura e le sfide della sostenibilità, anche in termini di turismo, agricoltura e produzione di qualità. Si volgerà inoltre uno sguardo allo scenario olivicolo siciliano tra criticità e potenzialità, alla sua storia e identità.

La giornata tecnica è invece in programma domenica 16 Febbraio presso l’Azienda agricola Pecorino, in contrada Salinella, dove si parlerà di gestione colturale, modelli di impianto e forme di allevamento per la nuova agricoltura.

“Il nostro territorio è ricco di tradizione, bellezza e, soprattutto, di un patrimonio olivicolo unico – dicono il Sindaco Marciante, l’Assessore Zito e il Presidente Russo –. La nostra cultivar viene particolarmente apprezzata per la sua versatilità in cucina, grazie ad un sapore deciso ma comunque delicato che si adatta a diversi citi e pietanze di vario genere. Il nostro territorio offre le condizioni perfette per produrre un olio dalle proprietà organolettiche eccezionali e per questo siamo ogni giorno impegnati in un percorso di ulteriore valorizzazione e promozione”.