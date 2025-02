Ignoti malviventi, dopo aver disattivato l’impianto di videosorveglianza, sono riusciti ad entrare da una finestra.

Una volta all’interno dell’esercizio commerciale hanno rubato 5 mila euro in contanti e merce dagli scaffali per un valore di 10 mila euro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il titolare del supermercato al momento di riaprire l’attività. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Al via l’attività investigativa per risalire agli autori del colpo.