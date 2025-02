La Guardia Costiera di Licata, in collaborazione con la Polizia di Stato di Palma di Montechiaro, hanno sequestrato circa 107 chilogrammi di prodotti ittici privi di tracciabilità. Gli agenti hanno fermato un furgone lungo la statale 115, a bordo del quale, a seguito di un’ispezione condotta insieme alla Guardia Costiera, è stata riscontrata la presenza di 107 chilogrammi di seppie non conformi alle norme nazionali e comunitarie vigenti sulla filiera della pesca.

Tutto il prodotto ittico sequestrato, a seguito dell’ispezione da parte del veterinario dell’Asp di Agrigento, in considerazione della sua non idoneità al consumo umano, è stato conferito ad una ditta specializzata per lo smaltimento. Al trasgressore è stata elevata una multa di 1.500 euro.