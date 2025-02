Prosegue anche oggi la campagna di attacchi hacker a siti italiani da parte del gruppo russofono NoName057. Questa volta i target oggetto della rivendicazione appartengono per lo piu’ al settore della pubblica amministrazione locale: nell’elenco figurano, tra gli altri, i comuni di Bologna e Catania, la regione Puglia, le province di Trapani, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta.

Al momento risultano non raggiungibili diversi degli obiettivi: si tratta, come al solito, di attacchi di tipo DDos (Distributed Denial of service) che mirano appunto a congestionare un determinato sito saturandolo di accessi da una rete di computer ‘infetti’. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che monitora costantemente il traffico, ha allertato tempestivamente i bersagli dell’offensiva e sta aiutando i rispettivi tecnici nella predisposizione delle opportune misure di mitigazione.