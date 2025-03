I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno arrestato un uomo per il tentato omicidio commesso nel pomeriggio di ieri in via Luigi Cassia, quartiere Mazzarona. Ieri sera l’uomo, un 57enne con precedenti per reati contro la persona, dopo essere stato interrogato dal Pubblico Ministero, è stato associato al carcere Cavadonna.

Ieri pomeriggio, intorno alle ore 16, i Carabinieri del Reparto Operativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Siracusa, sono intervenuti in via Cassia dove era stata segnalata, con diverse telefonate al 112, una sparatoria in atto. All’arrivo sul posto hanno fermato e disarmato il 57enne, che ancora impugnava una pistola cal.9×21 detenuta illegalmente e risultata provento di furto commesso nel 2011 a Canicattini Bagni.

La vittima dell’aggressione, un 42enne con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, si trovava a terra, attinto da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe. Soccorso da personale del 118 è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I° di Siracusa, non in pericolo di vita. Nella circostanza è rimasta ferita lievemente anche una donna, settantenne, che si trovava affacciata al balcone della propria abitazione.

Le attività investigative in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, sono finalizzate a chiarire l’esatta dinamica delle diverse fasi dell’evento e il movente alla base del gesto, verosimilmente riconducili a pregressi dissidi personali. Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti 13 bossoli. Sul luogo dell’evento, oltre alla pistola, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: un coltello, proiettili, bossoli, ogive.