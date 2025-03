Il corpo senza vita di una donna di 92 anni è stato trovato dai carabinieri in un appartamento in via Conegliano Veneto, a Lentini, nel Siracusano.

La vittima è Rosa Blanco che era riversa in un pozza di sangue e dalle prime indicazioni dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, sulla testa della donna sono state accertate delle lesioni.

Non sono chiare le modalità con cui la vittima si è procurata quelle ferite, fatto sta che la Procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo di inchiesta, ha disposto l’autopsia sul cadavere della donna.