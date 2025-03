. Oggi (Martedì, penultimo giorno di festa), dalle ore 9,30 alle ore 13, il “”Carnevale dei bambini””, animazione in compagnia di personaggi Disney. In serata, alle ore 22,30, in Piazza 1 Maggio, Radio Time 90, discoteca, spettacolo e musica anni 90. A mezzanotte, sempre nella piazza centrale, discoteca dy set “”Community””. Martedì il gran finale della kermesse.

