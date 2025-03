Il Comune di Castelvetrano ha ricevuto un ulteriore finanziamento di € 59.966,00 a sostegno della digitalizzazione dei propri servizi. Questo importo si aggiunge ai 252.118,00 € già ottenuti per la trasformazione digitale e l’abilitazione al Cloud dell’ente, e ai 14.030,00 € destinati all’estensione dell’utilizzo dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Il nuovo finanziamento proviene dal PNRR e riguarda il progetto per la creazione della Piattaforma Notifiche Digitali (SEND) per i Comuni, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Misura 1.4.5” con l’obiettivo di facilitare la digitalizzazione delle comunicazioni amministrative.

Questo intervento rientra nel più ampio processo di trasformazione digitale che il Comune di Castelvetrano sta attuando per migliorare l’efficienza dei propri servizi e favorire l’accesso della cittadinanza a servizi pubblici digitali innovativi. Grazie a questo finanziamento, l’Ente potrà continuare a investire nella modernizzazione delle proprie infrastrutture e a garantire un’ulteriore spinta verso l’innovazione e la trasparenza amministrativa.

Il Sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini, in merito, ha dichiarato: “Questo nuovo finanziamento è un ulteriore passo avanti per il nostro Comune nel percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi pubblici. L’obiettivo è rendere i servizi più accessibili, rapidi ed efficienti, mettendo al centro la cittadinanza e migliorando la qualità della vita per tutti i nostri concittadini, un particolare ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnanti per il raggiungimento di questo importante risultato”.

Questa nuova risorsa economica si inserisce in un processo di continua innovazione che coinvolge il Comune di Castelvetrano, il quale, grazie al PNRR, sta ottenendo risorse per migliorare e ottimizzare i servizi pubblici digitali, riducendo al contempo la burocrazia e i tempi di risposta per i cittadini.