Le Città dell’Olio della Sicilia sempre più protagoniste all’interno dell’Associazione nazionale presieduta da Michele Sonnessa che riunisce oltre 500 città italiane a vocazione olivicola.

Una ripartenza che avviene nel segno di una rinnovata partecipazione e fiducia nel futuro da parte dei 34 Comuni soci con l’elezione del nuovo Coordinamento regionale.

Una nuova squadra alla guida della quale c’è Giosuè Catania, Consigliere della CCIAA della Sicilia Orientale confermato Coordinatore regionale. Eletti anche i Coordinatori provinciali: per la provincia di Agrigento Franco Gagliano Assessore Comune di Menfi, per la provincia di Catania Maria Rita Vitaliti Assessore Comune di Regalna, per la provincia di Siracusa Tullio Urso Consigliere Comune di Avola e per la provincia di Trapani Rosalia Ventimiglia Assessore Comune di Castelvetranoe per la provincia di Ragusa Mario Cutello Sindaco di Chiaramonte Gulfi.

L’assemblea di soci siciliani ha nominato anche Francesco Marino nel ruolo di Segretario regionale e ha scelto il Consigliere nazionale nella persona di Francesco Dimino, Assessore Comune di Sciacca, la cui candidatura verrà proposta all’Assemblea nazionale del 29 marzo. Oltre all’elezione delle nuove cariche, l’assemblea dei soci siciliani si è confrontata sulle iniziative da realizzare entro la fine dell’anno per promuovere la nascita di vere e proprie Comunità dell’Olio: la Camminata tra gli Olivi, La Merenda nell’Oliveta, il Concorso nazionale Turismo dell’Olio e il programma educativo per le scuole Olio in Cattedra. Ma il confronto ha riguardato anche i progetti a lungo termine legati al contrasto dell’abbandono dei terreni olivicoli, alla Carta degli Oli e al Club di prodotto.

“Auguri sinceri di buon lavoro a Giosuè Catania e alla sua nuova squadra da parte di tutti noi. Sono certo che con la sua azione puntuale farà crescere il protagonismo delle Città dell’Olio della Sicilia all’interno della nostra grande rete. Oggi più che mai, è necessario unire le forze, progettare in rete per ottenere risultati importanti nella diffusione della cultura dell’olio, nella valorizzazione del paesaggio olivicolo e nella costruzione di un’offerta turistica mirata alla conoscenza del prodotto e del territorio” ha dichiarato Michele Sonnessa Presidente dell’Associazione Città dell’Olio.

“Ringrazio il Presidente Sonnessa e i colleghi per la fiducia. Questa conferma è una grande responsabilità che intendoonorare perseguendo con costanza e determinazione gli obiettivi che ci siamo dati. Al mio fianco ci saranno i neoeletti coordinatori provinciali Gagliano, Vitaliti, Urso, Ventimiglia e Cutello, il segretario Marino e il Consigliere Dimino che hanno dimostrato un grande senso di attaccamento alla nostra Associazione e la volontà di mettersi in gioco. Contiamo su di loro perché tante nuove sfide ci attendono per valorizzare l’olio extravergine d’oliva e il paesaggio olivicolo del nostro territorio dando nuovo impulso all’oleoturismo. Insieme, sono certa, faremo un ottimo lavoro al servizio delle Città dell’Olio della Sicilia” ha dichiarato il Coordinatore regionale Giosuè Catania.