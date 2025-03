Il prossimo 7 marzo 2025 si terrà il 1° Congresso Intercomunale dei Monti Sicani di Sinistra Italiana, un evento di rilevanza politica per il territorio, in particolare per i comuni di Cammarata, Santo Stefano Quisquina, Bivona, Alessandria della Rocca e Cianciana. L’incontro avrà luogo presso l’Ex Preventorio “G.B. Peruzzo” a Santo Stefano Quisquina e inizierà alle ore 16:00.

L’iniziativa, promossa da Sinistra Italiana, rappresenta un’importante occasione di confronto su tematiche politiche e sociali. All’evento interverrà Pierpaolo Montalto, Segretario regionale di Sinistra Italiana.