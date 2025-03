Gli agenti della Squadra Mobile di Caltanissetta hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un ventenne nisseno accusato di violenza sessuale su minore. Il provvedimento è stato emesso dal gip del locale Tribunale, su richiesta della Procura. I fatti risalgono allo scorso mese di gennaio e la violenza si sarebbe consumata tra le mura domestiche della minorenne, che sarebbe stata abusata dall’odierno arrestato, suo parente.

Le indagini sono scattate qualche giorno dopo su segnalazione dei medici del pronto soccorso di un presidio ospedaliero di provincia, in quanto la giovane vittima di violenza si era recata in ospedale per essere sottoposta a visita medica. L’odierno indagato è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.