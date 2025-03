Mentre ad Agrigento il Mandorlo in Fiore raggiunge il suo apice, la città di Naro, luogo d’origine della celebre Sagra, si prepara a chiudere in bellezza le celebrazioni con un evento ricco di cultura, folklore e tradizione.

Il 17 marzo 2025, infatti, andrà in scena la Primavera Narese e la Sagra del Mandorlo in Fiore, un appuntamento che coinvolgerà le scuole del territorio e ospiterà gruppi internazionali provenienti direttamente dal Mandorlo in Fiore di Agrigento. Tra i partecipanti, delegazioni da Colombia, Polonia e Malesia, pronte a condividere le proprie tradizioni attraverso spettacoli e danze.

Il programma della giornata

SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE – 48ª Edizione

📍 Piazza Roma

🕤 Ore 9:30 – Raduno delle scuole di Naro, Camastra e Canicattì, insieme ai gruppi internazionali.

🕚 Ore 11:00 – Inizio della sfilata lungo Viale Umberto I e Via Vittorio Emanuele, con esibizioni lungo il percorso.

📍 Piazza Garibaldi

🕛 Ore 12:00 – Presentazione delle Miss Primavera ed esibizione degli studenti.

🕞 Ore 15:30 – Grande spettacolo con i gruppi internazionali, le formazioni folkloristiche siciliane, le esibizioni scolastiche e le performance della Scuola di Canto Arcadia e della Scuola di Ballo Ladies Fitness.

La giornata si concluderà con la premiazione di Miss Primavera 2025, in un’atmosfera di festa che celebra la bellezza della tradizione e l’incontro tra culture.