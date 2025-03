Visita ispettiva della deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono alla Casa circondariale Di Lorenzo di Agrigento per accertare le condizioni delle detenute e dei detenuti e del personale di Polizia penitenziaria in servizio. La parlamentare era già stata nella struttura di detenzione lo scorso agosto, trovando adesso una situazione ancora più grave. “Ho riscontrato le medesime carenze strutturali e organizzative della scorsa estate – spiega – per la mancanza di risorse umane ed economiche, con la direzione della struttura che non ha oggi i mezzi per affrontare la situazione. Le condizioni in cui si trovano le detenute e i detenuti non sono dignitose di uno stato democratico e lo stesso può dirsi del personale in servizio, che si trova a lavorare in condizioni proibitive”. Al momento al “Di Lorenzo” sono recluse 363 persone a fronte delle circa 280 che dovrebbero essere ospitate nella struttura. “Il Partito Democratico unitamente alle altre opposizioni ha chiesto una seduta straordinaria con all’ordine del giorno la situazione carceraria in Italia, affinché il Ministro Nordio e il governo affrontino la situazione e diano risposte concrete. Bisogna superare le criticità in Sicilia come nel resto del Paese – conclude Iacono – e impedire l’aggravarsi dei problemi in quella che ormai è una delle emergenze nazionali, per salvaguardare le vite delle detenute e dei detenuti, che ormai spesso ricorrono al suicidio, e per consentire al personale in servizio di svolgere in serenità il proprio lavoro”.