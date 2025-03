Sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine alle ditte che si occupano dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Agrigento. Carabinieri e polizia, unitamente al personale dell’Arpa, hanno eseguito diverse ispezioni sul territorio. La prima è scattata in un’azienda tra Agrigento e Raffadali dove sono stati scoperti cumuli di immondizia ammassati senza criterio.

L’accertamento è scattato in seguito ad alcuni esposti dei cittadini costretti a chiudere le finestre per il forte tanfo. Al termine dell’ispezione il titolare è stato denunciato. Un altro controllo è stato eseguito dalla polizia nelle campagne di Cammarata. Anche in questo caso i tecnici di Arpa hanno prelevato dei campioni dal terreno per verificare eventuali danni ambientali. Perlustrazioni non soltanto via terra ma anche in elicottero dove diverse zone della provincia sono state osservate in cerca di discariche ed eventuali irregolarità nel trattamento di rifiuti.