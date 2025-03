La magia del presepe non smette di incantare e torna protagonista con la proclamazione dei vincitori della nona edizione del Premio Internazionale “Il Santo Presepe”, avvenuta ieri 25 marzo nella Solennità dell’Annunciazione alla Beata Vergine Maria. Questo concorso,giunto alla nona edizione e organizzato dall’Associazione “La Stella di Betlem”, celebra l’arte presepiale come simbolo di tradizione, spiritualità e creatività.

La giuria, dopo un’attenta valutazione, ha premiato opere di artisti di varie regioni italiane e non solo, veramente di grande pregio artistico e simbolico, suddividendo i riconoscimenti per categorie e sezioni.

Tra i vincitori spiccano, nella Categoria 1 Sezione A (Presepe Artistico Privato):

1° Premio: Mariano Ruberti (Villafranca di Verona – Verona)

2° Premio: Rinaldo Biagi (Querceta – Lucca)

3° Premio: Filomena Trolio (San Mauro Forte – Matera)

Menzione Speciale : Fabio Spazzali (Montelupo Fiorentino – Firenze)

– Nella Sezione B (Presepe Artistico Pubblico):

1° Premio: Presepe della Chiesa Madre San Martino Vescovo (Settingiano – Catanzaro), realizzato da Gregorio Barbieri , Giuseppe Montuoro , Emmanuel Ndum , Marco Renda e Francesco Mercurio

Gran Menzione d’Onore : Rafael Reynoso Valdez e Monica Loredo , per l’opera esposta nella Chiesa “Virgen De San Juan” di Cancún (Messico)

Diploma di Menzione Speciale : Nicola Tripaldi (Manduria – Taranto) e Sergio Scalzotto , insieme al figlioletto Andrea (Susa – Torino)

– Sezione D (Diorama Pasquale):

Premio Miglior Diorama Pasquale 2024: Nicola Tripaldi (Manduria – Taranto), per un’opera straordinaria, frutto di dedizione e profondi valori simbolici.

Gran Menzione d’Onore : Enio Ferrari e Filomena Trolio

Per la Categoria 2: Presepe Tradizionale in Famiglia , sono stati premiati:

1° Premio: Francesco Morelli (Amantea – Cosenza)

2° Premio: Enio Ferrari (Berlingo – Brescia)

3° Premio: Cristian Facchinetti (Trenzano – Brescia)

Gran Menzione d’Onore : Damiano Castellan e Alessandra Tomasi (Cormons – Gorizia), per l’eleganza e armonia scenografica.

Il Presidente dell’Associazione “La Stella di Betlem” Gero Miceli, ha espresso profonda gratitudine a tutti i partecipanti e ai membri della giuria, lodando l’impegno e l’amore dimostrato verso l’arte presepiale. “” Questa edizione ha visto aumentare ulteriormente la qualità delle opere partecipanti. Stiamo già lavorando per rendere la decima edizione ancora più interessante e partecipata.”

Il Premio Internazionale “Il Santo Presepe” si conferma un faro luminoso per tramandare e difendere una meravigliosa tradizione e per chi continua a vivere e custodire con passione il messaggio universale del presepe: un simbolo di unione, fede e bellezza senza tempo.