A pochi giorni dal grande ritorno dell’emozionante tour “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, Fiorella Mannoia annuncia nuovi imperdibili appuntamenti che si aggiungono al ricco calendario che la vedrà protagonista da aprile a settembre di tutti i più importanti teatri e arene estive d’Italia. Tra i nuovi live, una data in programma in Sicilia, il 29 agosto alla Live Arena di Agrigento. Qui l’artista sarà ospite della 20esima edizione del Festival Il Mito, rassegna organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Valle dei Templi e Puntoeacapo. L’evento si terrà nella Live Arena dello Sport Village Bellavia.