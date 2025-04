Fino ad Oggi (Giovedi 10) la via Montello (zona Lourdes del centro abitato), a Campobello di Licata, la chiusura al traffico veicolare in Via Montello, su ordinanza, firmata dal Sindaco Vito Terrana. E’ stata disposta l’inibizione alla circolazione stradale. La direttiva può essere ancora (per 24 ore) revocata o sospesa per motivi di ordine e sicurezza pubblica o abuso dell’autorizzato. L’Ufficio tecnico comunale dovrà collocare i dovuti segnali, mentre le Forze dell’ordine sono incaricate ad eseguire il provvedimento.

Giovanni Blanda