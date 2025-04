. Campagna di sterilizzazione gratuita per cani. Adesioni entro oggi (10 aprile), al Comune. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, incrementato anche dagli abbandoni indiscriminati sul territorio, il Comune di Campobello di Licata, guidato dal Sindaco Vito Terrana, ha voluto attuare la campagna di sterilizzazione gratuita per cani di sesso femminile. Per poter usufruire di questo servizio è necessario essere residenti nel Comune di Campobello di Licata ed avere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando pubblico diffuso. L’idea progettuale è dell’assessore municipale al Randagismo nonché vicesindaco Calogero Russo. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comando di Polizia, municipale al numero telefonico 0922/838.812.

Giovanni Blanda