Non si conoscono i motivi della furibonda lite in via Magellano nel quartiere balneare di San Leone (Agrigento). Il bilancio è di un ferito, trasferito in codice giallo con traumi ed escoriazioni al volto al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento.

Sul posto sono intervenuti le Volanti della Polizia per sedare gli animi e ricostruire quanto accaduto.