Sabato nero sul fronte degli incidenti stradali. Dopo la nonna uccisa da un’auto allo Sperone mentre attraversa

va la strada con i nipotini rimasti feriti, un altro drammatico incidente dal bilancio pesantissimo è accaduto lungo l’autostrada Palermo Mazara del vallo nella diramazione per Marsala e l’aeroporto di Birgi.

Morti un uomo e una donna

Nello scontro due persone hanno perso la vita. La collisione è avvenuta tra un’auto e la motocicletta sulla quale viaggiavano le due vittime, lungo l’autostrada A29dir “Diramazione per Birgi” in territorio del comune di Paceco. Il tratto interessato dallo scontro è chiuso al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi prima e delle squadre Anas per il ripristino della viabilità dopo i rilievi da parte delle Forze dell’Ordine.

Le vittime

Le vittime sono un uomo e una donna che viaggiavano su una moto di grossa cilindrata e residenti in provincia di Catania. Si tratta di Giovanni Finocchiaro, 60 anni e di Serafina Cantarella, di 57 anni. Entrambi erano residenti a Giarre nel catanese.

Alla guida della vettura contro la quale si sono scontrati, un’Audi, c’era un uomo di 39 anni residente nella provincia di Palermo che non ha riportato gravi ferite anche se è sotto shock.

A chiarire la dinamica dell’incidente dovranno essere le indagini affidate alla polizia stradale.

Sabato funesto

La giornata era già stata funestata prima dalla morte del bambino di 4 anni schiantatosi con una minimoto contro un muro lunedì scorso ma dichiarato morto dopo quasi 5 giorni di agonia nella serata di venerdì. Oggi òla Polizia Municipale ha consegnato alla procura una relazione che potrebbe portare all’incriminazione per almeno due reati nei confronti dei genitori del bambino. Poi era stato un secondo incidente allo Sperone a funestare la giornata. Uno scontro che è costato la vita alla signora Enza, una nonna di 65 anni, mentre i suoi due nipotini di 3 e 2 anni sono ricoverati in ospedale perché gravemente feriti. Il tutto a causa di un’auto che ha perso il controllo travolgendoli