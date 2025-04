Il grande giorno sta per arrivare, per l “ASD Quelli del Venerdì”, presieduta da Salvatore (Totò) La Marca, che sarà impegnata in Scozia, ad Edimburgo, il 26 aprile, dove nella capitale scozzese, la sfida che si presenta già come “…un sogno impossibile, realizzato…”, sarà contro le “Old Glories” Heart of Midlothian, squadra che milita nel campionato di Premiership scozzese, fondata nel 1874; sfida che avrà luogo allo stadio “Tynecastle Stadium” di Edimburgo, dove gli Hearts giocano le loro partite nella massima serie scozzese.

Giovanni Blanda