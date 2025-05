Un operaio di 48 anni è stato denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento per l’ipotesi di reato di incendio. È successo a Casteltermini dove l’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe appiccato del fuoco alle sterpaglie che erano state ammassate dopo aver ripulito un terreno di sua proprietà.

Le fiamme però si sono propagate in maniera pericolosa provocando non pochi disagi. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. I carabinieri, invece, sono risaliti al punto di innesco dell’incendio arrivando così alla proprietà dell’operaio quarantottenne che è stato dunque denunciato.