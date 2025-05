Giacomo Vivacqua, candidato alla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Agrigento. So che mi trovo davanti ad una battaglia politica piena di insidia, contro un’idea di partito che ha cannibalizzato la partecipazione e ha reso il partito democratico uno strumento per garantire e consolidare rendite di posizione. Lo faccio perché sento che la comunità democratica è in forte affanno e presenta un deficit di rappresentanza mai registrato nella nostra provincia.

Quando il più grande partito progressista del nostro paese è completamente assente in alcuni importanti comuni della nostra provincia è evidente che c’è un difetto strutturale di fondo, determinato da una profonda disaffezione alla partecipazione democratica.

Finalmente abbiamo un congresso vero dove, nel rispetto delle parti, c’è un confronto serio sulla visione di partito a cui si vuole addivenire.

Io immagino un partito dove il protagonismo sia nella partecipazione della base militante, con una forte identità progressista, capace di esercitare un ruolo centrale nella comunità agrigentina.

Un partito dove i giovani possano crescere e determinarsi autonomamente e non secondo il volere del capo. Il congresso è un momento di chiarezza sul partito che vogliamo. In queste ore sto registrando il sostegno di tante compagne e di tanti compagni che attorno alla mia candidatura stanno costruendo il giusto entusiasmo. Sono certo che il lavoro che stiamo facendo dare i suoi frutti e ci restituirà una comunità democratica più forte e coesa, liberata da chi l’ha tenuta in ostaggio per così lungo tempo.

Ravanusa 10/05/2025

Giacomo Vivacqua