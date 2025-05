Si avvisa la cittadinanza che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (D.R.P.C.) ha diramato un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico con livello di allerta “arancione”, valido dalle ore 16:00 del 14 maggio 2025 fino alle ore 24:00 del 15 maggio 2025.

Sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, che potrebbero comportare criticità sul territorio.

A tutela dell’incolumità pubblica e in via precauzionale, con ordinanza sindacale viene disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nei territori di Naro e Canicattì per la giornata di giovedì 15 maggio 2025, e comunque fino a cessata emergenza.

Si invita la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenti, evitando spostamenti non strettamente necessari.