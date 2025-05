Tragedi a Catania. Un ragazzo di venti anni – Antonio Simone Currò – è annegato nel mare di Ognina. Il cadavere del ragazzo è stato recuperato dall’equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera nel tardo pomeriggio di ieri nello specchio acqueo antistante piazza Nettuno, sul lungomare.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava giocando con un amico in un campetto adiacente al lungomare quando il pallone sarebbe caduto in mare. Il ventenne, forse sporgendosi troppo, è caduto in acqua e non è riuscito più a riemergere. Indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.