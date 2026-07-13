Entra nel vivo il piano straordinario predisposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026 sul territorio della provincia di Palermo. Presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri, sono stati ufficialmente accolti 15 Marescialli destinati a rinforzare i dispositivi di sicurezza e controllo del territorio durante la stagione estiva.

​Il contingente di rinforzo è composto dai frequentatori del secondo anno del 14° Corso Triennale Allievi Marescialli, provenienti dal Comando della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. I militari saranno impegnati in un tirocinio pratico-applicativo che si estenderà per i mesi di luglio ed agosto, un periodo cruciale caratterizzato dal massiccio afflusso turistico e dalla necessità di una presenza ancora più capillare.

​A dare il benvenuto e a illustrare le linee guida operative è stato il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Palermo, Generale di Brigata Luciano MAGRINI. All’incontro di presentazione hanno preso parte i Comandanti di Gruppo di Palermo e Monreale, del Reparto Territoriale di Termini Imerese e i Comandanti delle Compagnie territorialmente competenti di Palermo Piazza Verdi, Bagheria e Carini.

​La rimodulazione e l’incremento delle forze in campo permetteranno di intensificare la proiezione esterna e la vigilanza nelle aree di maggiore aggregazione, nei centri storici e lungo le località balneari della provincia. L’obiettivo primario del piano è quello di garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori, incrementando il controllo del territorio e la prevenzione dei reati.

​Al termine dell’incontro, il Generale Magrini ha rivolto ai giovani Marescialli un caloroso augurio di buon lavoro, sottolineando l’importanza strategica del loro contributo professionale a supporto delle stazioni locali e l’alto valore formativo dell’esperienza sul campo in una realtà complessa e stimolante come quella palermitana.