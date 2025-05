“Alla Scala dei Turchi da oggi si accede in maniera ordinata e controllata. È stato attivato un servizio di vigilanza sia per la regolazione delle visite che per impedire l’accesso nei casi previsti nell’ordinanza Commissariale n. 7 dello scorso 8 maggio. Dalla prossima settimana il servizio sarà supportato anche dal Libero Consorzio di Agrigento”. A darne nota è il Commissario Straordinario dott. Carmelo Burgio che annuncia anche una convenzione di collaborazione con il Presidente Giuseppe Pendolino.

È già attivo il servizio di Prenotazione on line delle visite sul sito “My Scala dei Turchi” e sono in fase di attivazione postazioni di prenotazione negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici della costa che aderiranno all’iniziativa del Commissario e dell’ufficio Scala dei Turchi.

“Siamo pronti a ricevere le visite dei turisti – sottolinea il Commissario Straordinario – ai quali vogliamo offrire, con la collaborazione degli operatori turistici della costa, un servizio efficiente e ordinato duraturo nel tempo, per godere della belezza del pregevole sito”.

Questi i link per le prenotazioni: https://www.i-ticket.it/groups/scala-dei-turchi-biglietteria-online, https://www.comune.realmonte.ag.it/it/page/my-scala-dei-turchi-141199-149562