La Confasi Sicilia ha consegnato un defibrillatore semiautomatico all’Associazione Dilettantistica Atletico Maccalube di Aragona. Il DAE ( defibrillatore automatico esterno) è strumento essenziale per garantire la sicurezza durante le attività sportive. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Presidente dell’Associazione sportiva aragonese, Raimondo Calleia, e dell’allenatore Antonino Zammuto. All’evento erano presenti il Presidente Regionale della Confasi Sicilia, Davide Lercara, e il responsabile della sede sindacale locale, Biagio Bellanca. Questa iniziativa promossa dal sindacato rappresenta un passo importante verso la protezione dell’apparato cardiovascolare negli ambienti sportivi, sottolineando, in particolare, l’impegno dell’Associazione nel garantire la sicurezza dei propri atleti e sostenitori. L’Associazione Atletico Maccalube ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile questa donazione, evidenziando l’importanza della collaborazione tra enti e associazioni per promuovere la salute e la sicurezza nella comunità. “La Confasi Sicilia prosegue in questo suo impegno sociale, volto- come ha dichiarato Davide Lercara- a fornire strumenti che sono importanti e utili per garantire un piano di cardoprotezione per coloro che praticano sana attività sportiva”.