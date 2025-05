I Carabinieri della Compagnia di Trapani, col supporto dei Cinofili di Palermo e del cane RON, hanno arrestato due giovani trapanesi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Dopo pochi mesi dall’irruzione in un analogo “bunker” della droga in via Rodolico nel quartiere Fontanelle, i Carabinieri di Trapani, nell’ambito di quanto condiviso in seno al Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica – presieduto dal Prefetto di Trapani – e dell’azione di coordinamento della Procura della Repubblica di Trapani, hanno continuato a svolgere servizi di osservazione in quell’area facendo irruzione all’interno dell’abitazione, abusivamente occupata, con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco che, nel corso della perquisizione, hanno rimosso gli ostacoli fissi che ne impedivano l’accesso.

L’abitazione infatti, protetta da grate in ferro, porte blindate e impianto di videosorveglianza, risultava allestita in modo tale da consentire la vendita di dosi di stupefacente attraverso le feritoie e, fatto accesso all’interno, i militari hanno riscontrato la presenza un 20enne incensurato e un 24enne con precedenti di polizia con dosi di droga (54 gr. di cocaina, 72 gr. di crack e 71 di hashish) pronte alla vendita; nonché materiale per confezionamento e soldi in contanti per oltre 1500 euro.

Sempre presente, come nel precedente “punto vendita”, un potente impianto di videosorveglianza con telecamere posizionate su tutti i punti di accesso all’abitazione. Durante la perquisizione è stato di fondamentale importanza l’apporto del cane antidroga RON che, mentre annusava ogni angolo della casa, aveva segnalato la presenza di qualcosa di sospetto nella camera da letto. Una volta spostati alcuni arredi i militari dell’Arma hanno notato una mattonella non perfettamente aderente: il fiuto di RON non ha fallito nemmeno in questa occasione; lo stupefacente era lì, nascosto sotto la piastrella. Per entrambi è scattata la custodia cautelare in carcere.