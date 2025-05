Avviso ai beneficiari. Utilmente inseriti nella graduatoria definitiva.

I beneficiari che hanno verificato in autonomia di essere stati inseriti utilmente nella graduatoria finale, possono presentare richiesta di rilascio dell’attestazione, al fine dell’erogazione del contributo, come previsto dall’art. 9 “Erogazione contributo”dell’Avviso Pubblico della Regione Sicilia, entro il prossimo 6 giugno, presso il protocollo generale dell’Ente sito in P.zza XX Settembre,1.

La richiesta indirizzata all’Ufficio dei Servizi Sociali, firmata, dovrà essere corredata del documento di riconoscimento. Si prega di specificare nella richiesta se idonei e disponibili/ non idonei (per condizioni psico-fisiche accertate) ad essere attivati ai lavori socialmente utili e inserire il n. di protocollo dell’istanza IRFIS ai fini della verifica dell’ammissione al contributo.

Per agevolare i richiedenti è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito istituzionale, sezione avvisi e reperibile anche presso la portineria dell’Ente.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi ai Servizi sociali del Comune.

GIOVANNI BLANDA